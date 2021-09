Politik-Clinch in Rheinbach : Banken schweigt zum Brozio-Streit

Das Hochwasser flutet Oberdrees, den Rheinbacher Stadtteil von Ortsvorsteher Kurt Brozio. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Die SPD-Ratsfraktion hält an der Kritik am Oberdreeser Ortsvorsteher fest. Die Rheinbacher CDU-Fraktion wehrt sich gegen die Vorwürfe. Rheinbachs Bürgermeister Ludger Banken hüllt sich in Schweigen.



Die intensive Auseinandersetzung zwischen Kurt Brozio, Ortsvorsteher von Oberdrees und CDU-Ratsmitglied, und Vertretern der SPD und UWG erhitzt weiter die Gemüter. SPD und UWG beharren auf ihrem Vorwurf, Brozio habe sich im Zuge der Hochwasser-Katastrophe amtlichen Evakuierungsanforderungen widersetzt. In der vergangenen Ratssitzung hatten sie dazu sogar die Verwaltung befragt, danach von „nicht akzeptablem Verhalten“ des Ortsvorstehers gesprochen und die CDU „irreführender“ Aussagen bezichtigt.

Brozio behält sich weitere Schritte vor

Nun legt die CDU nach und spricht von einer „Schlammschlacht durch SPD und UWG gegen Kurt Brozio“. Im Rat sei „eindeutig klargestellt worden, dass der Bürgermeister kein Fehlverhalten von Kurt Brozio erkennt“. Und damit sei der „Vorwurf eines Widersetzens gegen eine Evakuierungsanordnung, die am 14. Juli nicht existierte, absurd“. Brozio überlege aufgrund „fortwährender Falschaussagen der UWG und SPD“ zudem, „die Kommunalaufsicht zu beauftragen, den Sachverhalt abschließend zu klären und gegebenenfalls weitere rechtliche Schritte einzuleiten“.