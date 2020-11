Rheinbacher Rat kommt erstmals zusammen : Bankens Premiere ist gleichzeitig ein Jubiläum

Rheinbach Rheinbachs neuer Bürgermeister leitet seine 100. Ratssitzung. Karl-Heinrich Kerstholt und Markus Pütz sind die neuen Vizebürgermeister. Außerdem mussten neun Ortsvorsteher gewählt werden.

Mit welch einem Schatz an Erfahrung Ludger Banken ins Amt des Bürgermeisters geht, macht der Verwaltungschef in seiner ersten Rede nach seiner Vereidigung deutlich. Zwar leite er zum ersten Mal in Rheinbach eine Ratssitzung, im münsterländischen Everswinkel oblag ihm in 16 Jahren diese Leitung aber bereits 99 Mal. So sei seine Premiere in der Glasstadt gleichzeitig ein Jubiläum.

Ohne Gegenstimmen votierte der Rat in geheimer Wahl für Karl-Heinrich Kerstholt (SPD) und Markus Pütz (CDU) als Vizebürgermeister – bei sieben Enthaltungen und einer ungültigen Stimme. „Im Paket“ entschied das Gremium über die Ortsvorsteher und sprach sich für Ellen Schüller (UWG) in Flerzheim aus, Thomas Bayer (CDU in Ramershoven, Kurt Brozio (CDU) in Oberdrees, Holger Klöß (SPD) in Niederdrees, Monika Kerstholt (SPD) in Neukirchen, Ilka Rick (CDU) in Queckenberg, Reinhard Ganten (UWG) in Todenfeld und Rolf Münch (CDU) in Wormersdorf.