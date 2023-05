Kommunen beanstanden Zustand nach Tiefbauarbeiten Bau-Schlamperei bremst Glasfaserausbau im Rhein-Sieg-Kreis

Wie die Pressestelle der Stadt berichtet, seien dort mehrfach Arbeiten nicht fachgerecht abgewickelt worden. „In Bezug auf die Baustellensicherung, den Aufbruch, die Verlegung sowie die anschließende Wiederherstellung von Gehwegen und Fahrbahnen sind besondere Fachkenntnisse der Bauunternehmen notwendig“, merkt Sprecherin Grit Bertelsmann an. Offenbar hapert es bei den Auftragnehmern in dieser Hinsicht, jedenfalls wurde teilweise schlampig gearbeitet. Denn laut Bertelsmann mussten die Unternehmen mehrfach bereits abgeschlossene Bereiche erneut in Angriff nehmen, um Ausführungsmängel zu beheben. Mitunter sei es an derselben Stelle mehr als einmal erforderlich gewesen, bei der Oberfläche von Straße oder Gehweg nachzuarbeiten. Das, so Bertelsmann weiter, belaste die Anwohner länger als nötig mit Lärm, Staub und Absperrungen.