Baustelle auf der L113 Für viele Autofahrer wird Neukirchen zur Sackgasse

Petra Nußbaum kann einiges berichten. Sie wohnt mit ihrem Mann Willi Nußbaum am südlichen Ortsende von Neukirchen. Von dort ist es nicht mal mehr einen Kilometer bis zur Kreuzung Vier Winde. Das dortige Gasthaus „Zu den vier Winden“ ist ein beliebter Biker-Treff und Ausgangspunkt für Touren in die Eifel über Houverath, Kirchsahr, Kreuzberg oder Liers an der Ahr.