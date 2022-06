Bauschutt im Stiefelsbach bei Rheinbach : Forstbetriebsgemeinschaft fandet nach Umweltverschmutzern und setzt Belohnung aus

Rheinbach/Euskirchen Neuerdings mehren sich die Fälle von wildem Müll im Stiefelsbach bei Rheinbach. Die örtliche Forstbetriebsgemeinschaft will dem ein Ende setzen und belohnt Hinweise aus der Bevölkerung.

Wilder Müll ist ein Problem, das immer wieder auftaucht – auch im Stiefelsbach bei Rheinbach, an der Grenze zwischen den Kreisen Rhein-Sieg und Euskirchen. Derzeit ist das Problem dort aber so groß, dass die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Rheinbacher Höhen besonders erbost sind. In dem Fließgewässer oberhalb der Rheinbacher Höhenorte landen seit Ende April säckeweise Baustellenabfälle. Um das zu beenden, hofft die Forstbetriebsgemeinschaft auf Hilfe aus der Bevölkerung. Sie stellt für erfolgreiche Hinweise auf den oder die Verursacher eine Belohnung in Höhe von 100 Euro in Aussicht.

Gleich zwei Ladungen Müll am Himmelfahrtswochenende

Seit Ende April tauchen am Stiefelsbach, der auch unter der Schreibweise Schiefelsbach geführt wird, immer wieder große Mengen an Müll auf. Förster Edgar Kroymann fand bereits Gipsfaserplattenreste, Dämmmaterial und sogar einen Heizkörper aus Stahl.

Am Wochenende um Christi Himmelfahrt kamen gleich zwei weitere Ladungen Bauchschutt dazu. Manches sei einfach in den Bach gekippt worden, also nicht in Müllsäcken, so Kroymann, der für die Waldflächen der Forstbetriebsgemeinschaft Rheinbacher Höhen zuständig ist. Das macht es nicht einfacher, den Abfall zu entsorgen. Es sei keine schöne Arbeit, sagt Kroymann, das gemischte Material aus dem Gewässer zu sammeln. „Es ist eine Frechheit“, so der Förster.