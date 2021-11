Beratung zur Wiederaufbauhilfe : Der Antrag auf Fluthilfe endet oft in Tränen

Nadine Klefisch (links) und Ursula Thiel beraten einen Rheinbacher Bürger bei Fragen zur Wiederaufbauhilfe. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Fluthilfe ist ein emotionales Thema. Das wissen die Mitarbeiter in der zuständigen Kreisstelle in Rheinbach am besten. Wie sie den Betroffenen helfen.