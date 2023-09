Dem Klimawandel begegnen In Rheinbach-Berscheid wächst ein besonderer Baumbestand

Dafür, dass Ruthard Männle aus dem 300 Kilometer entfernten Schwarzwald auf die Berscheider Douglasien aufmerksam geworden ist, zeichnet Ernst Hupp, Geschäftsführer des Holzkontors Nordeifel, verantwortlich. Denn nachdem das Forstamt seit etwa 2019 nach längeren Kartellverfahren kein Holz mehr für den Privatwald vermarkten darf, wird das Holz aller Waldbesitzer der Forstbetriebsgemeinschaft Rheinbacher Höhen über Hupps gegründetes Holzkontor ideenreich vermarktet. Insgesamt bringt Hupp das Holz von sieben Forstbetriebsgemeinschaften und aus drei Gemeindewäldern an Käufer. In Sachen Holzvermarktung habe er es allerdings derzeit mehr als schwer: „Die Gesamtlage ist sehr, sehr angespannt, beispielsweise aufgrund der Misere in der Bauwirtschaft und der geringen Pallettenproduktion.“ Gott sei Dank gebe es aber immer wieder auch vereinzelte Nachfragen nach Wertholz wie Douglasie. Dass diese trotz Abnahmekrise jetzt wieder einen Käufer gefunden haben, überrascht Hupp nicht: „Das ist wirklich das Non Plus Ultra, was man an Holzqualität bekommen kann.“