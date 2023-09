Publikumspreis ausgelobt Besucher dürfen Kunstkritiker sein bei Wasser-Ausstellung in Rheinbach

Einen naturwissenschaftlichen Ansatz hat Pia Höhfeld gewählt und 16 Reagenzgläser eingereicht, montiert auf einer Platte. Sie enthalten verschiedene Mineralstoffe, gewonnen aus Wasser. Mit der festen Form vor Augen erscheint es erstaunlich, was chemisch alles in glasklarem Wasser steckt. Hoffentlich zumindest, denn die Stiftung Warentest hat bekanntlich wiederholt nachgewiesen, dass viele in Flaschen verkaufte Mineralwassersorten diesen Namen nicht verdienen. Nicht zum Trinken gedacht ist das Wasser in zwei Glasvasen, mit dem Helmuth Kern unter dem Titel „Magic Water“ Skulpturen aus Westerwälder Steinzeugton in Schneekugeloptik präsentiert.