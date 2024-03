Umbau des Rheinbacher Betriebshofes Betriebshof Rheinbach: Neubau des Bürohauses frühestens 2027

Punkt vier der Liste, also der geplante Büro-Neubau, ist somit auf unbestimmte Zeit – mindestens bis 2027 – verschoben. Der Grund dafür ist laut der Verwaltung die Flutkatastrophe 2021: „Aufgrund der nicht mehr zu nutzenden Sozialräume musste die Sanierung des Bestandsgebäudes vorgezogen werden.“ Das Erdgeschoss des Betriebshofes ist samt Teamleiter-Büros und Sozialräumen am 14. Juli 2021 geflutet worden. Wände, Böden und Gebäudetechnik wurden bei der Flutkatastrophe in Mitleidenschaft gezogen.