26-Jähriger verurteilt : Familiärer Streit über Nichtigkeiten in Swisttal eskaliert

Nach Streit an Flut-Infopoint : Gericht spricht Rentner wegen Körperverletzung und Bedrohung schuldig Nach einem Streit an einem Flut-Infopoint in Odendorf im letzten Sommer stand in Rheinbach nun ein 70-jähriger Rentner vor Gericht. Er soll eine 43-Jährige bedroht und gewürgt haben.