Bloomsday am 16.Juni Warum ein Ire einen ganz besonderen Feiertag nach Rheinbach bringt

Die gemeinsame Begeisterung für James Joyce hat die beiden jetzt dazu veranlasst, ein eigenes Schauspiel zu „Ulysses“ zu schreiben. „Das Buch ist teilweise schwer zu verstehen, deshalb haben meine Frau und ich das Skript selbst geschrieben:“, berichtet D’Arcy, der seit mittlerweile 30 Jahren in Rheinbach lebt. Die Zuschauer erwartet daher ein ganz besonderes Schauspiel, bei dem auch weitere befreundete Iren aus Bonn und Düsseldorf mitspielen. Dabei bildet das Drama zwar die Handlung und die Protagonisten aus „Ulysses“ ab, dennoch hat sich Patrick D’Arcy zwei Besonderheiten überlegt: „Das Stück ist bilingual. Weil nicht jeder im Publikum alles in Englisch versteht, übernimmt meine Frau die Erklärung auf Deutsch.“ Der zweite Punkt, auf den D’Arcy großen Wert legt, ist der Fokus auf die weiblichen Protagonistinnen: „James Joyce wurde in seinem Leben von einigen Frauen beeinflusst, vor allem seine Mutter May, seiner Frau Nora, seiner Gönnerin Harriet Weaver und seiner Tochter Lucia. Sie spielten alle direkt oder indirekt eine bedeutende Rolle in seiner Entwicklung als Mensch und Autor.“ Joyce hat alle diese Frauen in seinem Roman auch dargestellt. Dennoch gehen Patrick D‘Arcy undseine Frau Gabriele in ihrem Stück noch etwas weiter: „James Joyce hat natürlich auch eine Rolle in unserem Drama, aber der Fokus liegt eindeutig auf den Frauen.“