Ausfälle am Donnerstag : Einige Bahnen der S23 zwischen Bonn und Rheinbach fallen aus

Ausfälle am Donnerstag

Bonn/Rheinbach Auf der Strecke der S23 zwischen Bonn und Rheinbach kommt es am Donnerstag zu Zugausfällen. Grund dafür ist eine Reparatur an der Strecke.

Zwischen dem Bonner Hauptbahnhof und Rheinbach kommt es am Donnerstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 19 Uhr zu Zugausfällen. Die Bahnen der Linie S23, die in Rheinbach starten oder dort enden, fallen nach Angaben der Deutschen Bahn in diesem Zeitraum aus.