Feuerwehreinsatz in Freizeitbad Im Monte Mare in Rheinbach hat es gebrannt

Rheinbach · Die Feuerwehr war in der Nacht am Monte Mare in Rheinbach im Einsatz, weil es dort in einem Technikraum gebrannt hat. Ob der Brand Folgen für den Betrieb in dem Freizeitbad hat, ist unklar.

25.09.2023, 07:03 Uhr

Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Montag zu einem Brand am Freizeitbad Monte Mare in Rheinbach ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann





Im Freizeitbad Monte Mare in Rheinbach hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. Das Feuer war in einem Hausanschlussraum für Strom ausgebrochen, wie Thomas Knoch, Pressesprecher der Feuerwehr Rheinbach, mitteilte. Demnach war die Feuerwehr gegen 0.55 Uhr durch die ausgelöste Brandmeldeanlage alarmiert worden. Beim Eintreffen bemerkten die Feuerwehrleute dichten Rauch aus einem Rolltor, woraufhin die Alarmstufe erhöht wurde. Da der Strom ausgefallen war, flexten die Einsatzkräfte das Tor auf und suchten nach dem Ursprung der Rauchentwicklung. Sie lokalisierten den Raum und löschten den Brand, der aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen war. Anschließend lüfteten sie den Raum und kontrollierten den Rest des Gebäudes. Ob der Brand Folgen für den Badebetrieb im Monte Mare hat, war zunächst unklar.

(ga)