Brauchtum in Rheinbach : Der Maibaum stand schon nach wenigen Minuten

Maibaumschlagen im Kottenforst : Birken fallen trotz Corona-Vorschriften Maibaumstellen in der Coronakrise ist alles andere als normal. So warnt die Stadt Meckenheim vor Ansammlungen in der Mainacht. Und die Rheinbacher Waldbauern starten einen Baumverkauf mit Sicherheitsauflagen. Was sonst noch zu beachten ist.