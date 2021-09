Chemikalien eingesetzt? : Landeskriminalamt untersucht den Brief an den Rheinbacher Arzt

Landeskriminalamt untersucht den Brief an den Rheinbacher Arzt

Rheinbach Nachdem ein Rheinbacher Arzt verletzt wurde, nachdem er einen Brief geöffnet hat, hat die Polizei nun das Landeskriminalamt eingeschaltet.

Der Brief, durch den am Montagabend ein Arzt aus Rheinbach nach dem Öffnen verletzt wurde, wird beim Landeskriminalamt genauer untersucht. Das teilte Polizeipressesprecher Simon Rott auf Anfrage des GA mit. Das Schriftstück könnte möglicherweise mit einem Stoff oder einer Chemikalie behandelt gewesen sein. Daher hatte die Bonner Polizei noch am Montag das Landeskriminalamt in die Ermittlungen einbezogen.