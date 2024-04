Bücherstimmen Rheinbach Büchertalk in der „heimlichen Lesehauptstadt Deutschlands“

Rheinbach · Die literarisch-musikalische Lesung „Bücherstimmen“ ist am 26. April in Rheinbach wieder mit bekannten Gästen und Sprechern besetzt. Die beiden Moderatorinnen gewähren einen Einblick in die ausgesuchten Bücher und verraten, worauf sich Zuschauer freuen können.

09.04.2024 , 18:30 Uhr

Eingerahmt von den WDR-Sprechern Regina Münch und Martin Groß, präsentieren Christel Engeland (2.v.r.) und Stephanie Ewald drei der vier Bücher, die besprochen werden Foto: Jan-Oliver Nickel





Von Jan-Oliver Nickel