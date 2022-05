Bürgergespräch in Flerzheim : Das Hochwasser vor dem Ort abfangen

Im Flerzheimer Ortskern fließt die Swist in einem Betonbett. Foto: Saxler-Schmidt

Rheinbach-Flerzheim Rund 120 Interessierte waren zum Bürgergespräch gekommen, zu dem Bürgermeister Ludger Banken und Ortsvorsteherin Ellen Schüller auf den Dorfplatz eingeladen hatten. Zentrale Themen waren der Wiederaufbau nach der Flut und der Hochwasserschutz.



Von Gerda Saxler-Schmidt

„Wir werden so lange Fragen stellen, bis wir Antworten bekommen“, kündigte Ellen Schüller an. Denn das Dorf, durch dessen Mitte die Swist fließt, war massiv von der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 betroffen. Mehr als zwei Stunden informierten Banken, Fachbereichsleiterin Margit Thünker-Jansen und Christian Gattke, Leiter der Abteilung Flussgebietsbewirtschaftung des Erftverbandes, über den Sachstand von Wiederaufbau, Nachsorge und Vorsorge und standen Rede und Antwort. Fragen, die vor Ort nicht direkt beantwortet werden konnten, sollen den Bürgern im Nachgang beantwortet werden.

Nach der Flut Der Schaden in Rheinbach beträgt 40 Millionen Euro Allein an der kommunalen Infrastruktur der Stadt Rheinbach hat die Hochwasserkatastrophe Schäden von mindestens 40 Millionen Euro verursacht, wahrscheinlich werden es noch mehr. Die Entsorgung von Sperrmüll und Bauschutt sowie die Wiederherstellung der Lagerplätze hat rund sechs Millionen Euro gekostet. Alle Straßen, Wege und Plätze sind laut Bürgermeister Ludger Banken inzwischen repariert, teils provisorisch. Die Standsicherheit von Gewässerböschungen sei geprüft, die Gewässer ausgebaggert und dabei sechs Tonnen Geröll und Boden herausgeholt worden. Die Arbeiten sollen im Herbst fortgesetzt werden. sax

Die Turnhalle wird abgerissen

„Sicher insgesamt ein Jahrzehnt wird ins Land gehen, um alles besser als vor der Flutkatastrophe hinzubekommen“, war Banken sicher. Bezogen auf Flerzheim nannte er an öffentlichen Gebäuden Feuerwehrgerätehaus, Turnhalle und Grundschule, die alle direkt an der Swist oder in deren Nähe stehen. „Die Turnhalle ist nicht zu retten. Sie wird abgerissen“, stellte Banken fest.

Aktuell werden demnach noch Gutachten zur möglichen Schadstoffbelastung des Bauschutts erstellt. Bei der Grundschule werden die Alternativen Sanierung oder Abriss und Neubau an anderer Stelle abgewogen. „Wir müssen ja nicht nur an heute denken, sondern auch an die Zukunftsfähigkeit“, sagte der Bürgermeister.

Wenn das Ergebnis der laufenden Machbarkeitsstudie eines Projektsteuerers vorliege, werde die Politik entscheiden. Gefragt nach einer Zeitschiene für mögliche Neubauten, nannte er „frühestens Ende 2026“. In der Zwischenzeit werde schon jetzt zumindest für den Schulsport die Mehrzweckhalle Ramershoven genutzt.

Kein Sirenenalarm wegen Stromausfall

Kritisch hinterfragt wurde von Bürgern unter anderem, wieso nicht über Sirenen gewarnt worden sei. Dies sei nach dem Stromausfall nicht mehr möglich gewesen, so Banken. Inzwischen seien aber bereits 30 Prozent der Sirenen mit einer eigenen Notstromversorgung ausgestattet, das gesamte System werde entsprechend umgerüstet.

Von Gattke wollte eine Bürgerin wissen, wieso der Erftverband nicht gewarnt habe, da doch noch zwölf bis 14 Stunden Zeit gewesen seien, nachdem die Swist in Grafschaft-Esch über die Ufer getreten sei. Der Erftverband sei schlicht für die Warnung nicht zuständig, stelle aber sein Know-how zur Verbesserung zur Verfügung, etwa mit der Installation von automatischen Wasserstandssonden, die in das Warnsystem mit einfließen. Geplant seien auch eine Reihe von Rückhaltebecken, deren Standorte aber noch nicht bekannt gegeben werden sollen, weil „an jedem einzelnen Standort mit Widerstand zu rechnen“ sei.

Spundwände im Ort?

In Flerzheim innerorts beidseits der Swist Spundwände als Schutz vor Hochwasser aufzubauen, wie von Bürgern vorgeschlagen, machte aus Sicht von Thünker-Jansen keinen Sinn, weil die Gewässerstruktur der Swist eine andere sei als Rhein und Mosel, wo sich Hochwasserstände über längere Zeit ankündigen. Die Lösung könne nur sein, das Wasser vor Ort abzufangen.

Genau das sei die Herausforderung, so Gattke: wie das Wasser gespeichert und zurückgehalten werden könne. Bei der Flut 2021 seien alle vorhandenen Rückhaltebecken randvoll gewesen. Auch wenn neue Industriegebiete wie in Meckenheim bebaut werden, lege der Erftverband „Wert darauf, dass nicht mehr Wasser in die Swist fließt, als wenn die Fläche nicht bebaut wäre.

Weil in der Hochwasser- und Starkregenrisikovorsorge „alles mit allem zusammenhängt“, so Banken, habe sich Rheinbach überregional mit 14 Kommunen und vier Kreisen sowie dem Erftverband zusammengeschlossen. Die Kommunalagentur NRW unterstütze mit ihrem Know-how. Für die Gewässerunterhaltung habe die Stadt schon eine neue Stelle eingerichtet und besetzt, für die Resilienz werde es ebenso personelle Verstärkung geben.

