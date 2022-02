20-Prozent-Ziel : BUND begrüßt Pläne für den Rheinbacher Stadtwald

Auch wenn die Bäume noch kahl sind: Der Rheinbacher Stadtwald ist beliebt bei Spaziergängern. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Den Plan, 20 Prozent des Rheinbacher Stadtwaldes nicht mehr zu bewirtschaften, findet der BUND gut. Zu den Bedenken der Förster haben die Naturschützer andere Ansichten.

Die Kreisgruppe Rhein-Sieg des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) begrüßt die Rheinbacher Entscheidung, in Zukunft möglichst 20 Prozent der Fläche des Stadtwaldes aus der Bewirtschaftung herauszunehmen. In einer Pressemitteilung nannten sie den Schritt „zukunftsweisend und vorbildhaft“. Außerdem wandte sich der BUND in der Mitteilung klar gegen die Aussage, dass durch diese Maßnahme in Zukunft Wald- und Wanderwege gesperrt werden müssten.

Wie berichtet, hat sich der Ausschuss für Umwelt und Mobilität der Stadt Rheinbach dafür ausgesprochen, rund 160 Hektar des Stadtwaldes sich selbst zu überlassen. Vorangegangen war in der Sitzung ein Vortrag des Forstamtsleiters Stephan Schütte vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft sowie von Rheinbachs Stadtförster Sebastian Tölle, die sich gegen das 20-Prozent-Ziel ausgesprochen hatten.

Sorge um Verkehrssicherheit an Waldwegen

Auch die Ausschussmitglieder von UWG, SPD und FPD lehnten den Antrag ab. In einer gemeinsamen Pressemitteilung bekräftigten die drei Fraktionen noch einmal ihre Sorge: Sollte in Bereichen des Stadtwaldes die Pflege eingestellt werden, könnte es zu Sperrungen der Wanderwege kommen. Denn: Die Flächen würden dem menschlichen Einfluss entzogen, was das Betreten dieses Bereichs für Spaziergänger gefährlich mache, denn morsche Bäume am Wegesrand könnten umfallen, und abgestorbene Äste würden nicht mehr entfernt, so das Schreiben.

Auf Nachfrage erläuterte Achim Baumgartner, Sprecher der BUND-Kreisgruppe, dass das nicht grundsätzlich so sein müsse. Letztlich komme es darauf an, wie der Schutz der Flächen gestaltet werde. In einem sogenannten „Wildniserwartungsgebiet“ dürften zum Beispiel laut Baumgartner durchaus Maßnahmen zur Verkehrssicherung erfolgen. Außerdem wäre es erlaubt, Neophyten zu entfernen. Vergleichbare Gebiete gibt es bereits im Siebengebirge.

Ein Naturwald muss nicht dem försterlichen Bild nachlaufen

Eine weitere Sorge der Förster bezog sich in der Ausschusssitzung auf die Eichenbestände. Junge Eichen würden Pflege erfordern. Unterbliebe die, würden vor allem Brombeere und Buche wachsen. Was aber für Baumgartner nicht grundsätzlich ein Problem darstellt. Wenn die Eiche die am Standort stabilste Art sei, würde sie sich durchsetzen. Aber es zeige, dass der naturnahe Wald anders funktioniere als ein forstlich bewirtschafteter. Überlasse man die Fläche sich selbst, müsse man abwarten, was das „Modell der Natur für diesen Standort“ sei. Er sagt: „Man kann nicht erwarten, dass der Naturwald dem försterlichen Bild nachläuft.“

Das Argument, dass durch Verzicht auf die Bewirtschaftung andernorts mehr Holz, beispielsweise aus Urwäldern, geschlagen werde, wies Baumgartner ganz zurück. Dafür sei die Bedeutung des Rheinbacher Stadtwaldes für die Holzgewinnung zu gering.