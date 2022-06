Cyber-Sicherheit in der Bundeswehr : Ministerin besucht die „guten Hacker“ von Rheinbach

Besuch in Rheinbach: Kommandeur Oberst Christian Pawlik (l.) und Inspekteur Vizeadmiral Thomas Daum begrüßen Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Zentrum Cyber-Operationen. Foto: Hans-Peter Fuss

Rheinbach Es ist illegal, in fremde Computernetze einzudringen und diese womöglich lahmzulegen. Die Experten im Zentrum Cyber-Operationen in Rheinbach dürfen das aber. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht stattete ihnen am Dienstag einen Besuch ab.