Konvois durch die Voreifel : Landwirte bringen Rheinbach, Meckenheim und Swisttal zum Strahlen

Weihnachtlich beleuchtete Traktoren durchqueren das Gewerbegebiet Wolbersacker in Rheinbach. Foto: Axel Vogel

Rhein-Sieg-Kreis Unzählige hell erleuchtete Traktoren sind am Freitagabend durch Rheinbach, Meckenheim und Swisttal gefahren. Darum geht es bei der Aktion „Ein Funken Hoffnung“.

Was für ein Anblick: Unzählige Landwirte aus der Region sind am Freitagabend durch die Rheinbacher, Meckenheimer und Swisttaler Ortschaften gefahren, um den Menschen auch angesichts der Corona-Lage vorweihnachtliche Stimmung zu bringen – auch und vor allem in den von der Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres besonders schwer getroffenen Orten.