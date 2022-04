Ermittlungen dauern an : Polizei findet Schusswaffen nach SEK-Einsatz in Buschhoven

Die Polizei sperrte am Dienstag die Schmittstraße in Swisttal-Buschhoven ab. Foto: Matthias Kehrein

Swisttal-Buschhoven Im Haus des 34-jährigen Buschhoveners, der am Montag den SEK-Einsatz ausgelöst hatte, haben Beamte mehrere Schusswaffen gefunden. Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei auf den Mann aufmerksam wurde.

Am Montag war ein Spezialeinsatzkommando in Swisttal-Buschhoven im Einsatz. Der Polizei war ein Verdacht auf die Eigengefährdung eines Anwohners gemeldet worden. Mehrere Straßen waren über Stunden gesperrt.

Begonnen hatte der Großeinsatz der Polizei, bei dem Teile Buschhovens für den Durchgangsverkehr und Passanten gesperrt werden mussten, am Montag gegen 14.30 Uhr. Auslöser waren ernstzunehmende Hinweise aus dem persönlichen Umfeld des als psychisch labil bekannten 34-Jährigen gewesen, das dieser möglicherweise einen Suizid mittels einer Schusswaffe plane. Daher rückte auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an und umstellte das Wohnhaus des Mannes. Nach Aussage von Scholten sei die Polizei bereits am 13. Juni 2021 zu einem ähnlichen Vorfall mit dem 34-Jährigen gerufen worden, der allerdings nicht solche Kreise wie am Montag gezogen habe.