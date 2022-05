Partnerstadt Deinze : Im Mittelpunkt steht das Federvieh

Rheinbach/Deinze Dem Federvieh gewidmet ist ein traditioneller Umzug im belgischen Deinze. 100 Rheinbacher waren dabei.

In zwei Bussen und einigen Privatwagen machten sich am frühen Sonntagmorgen rund 100 Rheinbacherinnen und Rheinbacher auf den Weg in die belgische Partnerstadt Deinze zum traditionellen „Stoet van Canteclaer“, dem „Canteclaer“-Umzug. Diese aufwendig realisierte und überregional bekannte Parade in der 44.500 Einwohner zählenden Stadt ist dem Federvieh gewidmet und trägt den Namen des Hahns „Canteclaer“.