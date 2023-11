Glasmuseum in Rheinbach Das empfiehlt die neue Leiterin für einen Besuch

Heise, die Betriebswirtschaft, Germanistik und Geschlechterstudien studiert hat, war vorher schon für Museen zuständig. In ihrer Heimatstadt Bad Kreuznach leitete sie ein – wie sie es beschreibt – „klassisches Stadtmuseum“ und betreute die Römerhallen mit archäologischen Funden. Dort gehörte eine Sammlung mit Werken der Glasmalerin Ida Paulin zum Bestand. Durch eine Publikation über diese Künstlerin habe sie sich in den Werkstoff Glas „hineingefuchst“, sagt Heise. Das und ihre Erfahrungen mit Museen in kommunaler Trägerschaft prädestinierten sie für die Stellung im Rheinbacher Glasmuseum: „Ich kenne die Strukturen.“ Sprich, die unterschiedlichen Akteure, die in einer Kommune zu berücksichtigen sind. Ihre Erfahrung sei: „Man sieht immer, wer ein Museum trägt.“ In kommunalen Einrichtungen sei das Geld meist knapp, und es gelte, Politik und Verwaltung ins Boot zu holen. Das gelinge nicht immer gut – aber in Rheinbach funktioniere es wohl.