Neuer Pfarrer in der JVA Rheinbach „Manchmal bin ich der einzige, der noch mit den Gefangenen spricht“

Für ihn ist klar, dass er den Menschen nicht immer helfen kann. „Ich kann aber da sein und zuhören. Einfach Mitmensch sein“, sagt Schraml. Zu seiner Philosophie passte denn auch das Wochenthema des liturgischen Kalenders, das er in seiner Predigt aufgriff: „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“, heißt es da. Für Schraml eine zentrale Aussage, die vor allem für eine JVA gelte. Denn jeder Mensch trage eine Last mit sich herum, die mit Hilfe der Mitmenschen ertragen werden könne. „Reichtum kann zur Last werden. Familie kann zur Last werden und auch Freiheit, die sich hier alle wünschen, kann zur Last werden. Gemeinsam lassen sich Lasten leichter ertragen“, sagte Schraml.