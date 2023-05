Auszeichnung für Bürgermeister a. D. CDU beantragt Ehrenbürgerschaft für Stefan Raetz

Besonders in Erscheinung trat Raetz erneut nach der Flutkatastrophe 2021, als er unbürokratisch und schnell Hilfen für die Menschen in Rheinbach und der Region organisierte. „Er errichtete mit weiteren Helfern das Flutopfer-Hilfszentrum in der Pallottikirche und sammelte gemeinsam mit dem Lions-Club insgesamt eine Millionen Euro Spendengelder für die Flutopfer in der Region und händigte diese Gelder zahlreichen Betroffenen persönlich aus“, erinnert die CDU-Fraktion. Insgesamt habe Raetz sich in seinen zahlreichen kommunalpolitischen Ämtern und Funktionen „in besonderem Maße um das Wohl der Rheinbacher Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht“, so die Pressemitteilung. Die Fraktion wird den Antrag zur Ehrenbürgerschaft in der kommenden Ratssitzung einbringen und hofft auf Zustimmung durch die anderen Ratsparteien.