Nach Pflegemaßnahme : Rheinbacher CDU weist Kritik des Partnerschaftsvereins zurück

Rheinbach Der Partnerschaftsverein „Freunde von Sevenoaks“ hatte nach einer Pflegemaßnahme der CDU am sogenannten „Sevenoaks-Kreisel“ Kritik geäußert. Nun meldet sich der CDU-Stadtverband dazu.

Die Rheinbacher CDU hat sich im Mai in einer Pflegeaktion um den Kreisel an der Koblenzer Straße, der auch als Sevenoaks-Kreisel bekannt ist, gekümmert. Dass diese Aktion vom Verein „Freundeskreis Sevenoaks“ kritisch gesehen wurde, verwundert nun den CDU-Stadtverband. „Wir hätten es sehr begrüßt, hätte sich der Freundeskreis diesbezüglich direkt an uns gewandt“, so der Stadtverband in einer Pressemitteilung. Wie die CDU schreibt, sei es zu Beschwerden des Freundeskreises gekommen, „der diesen Kreisel für sich reklamiert und Vorwürfe gegenüber der CDU Rheinbach erhebt“.