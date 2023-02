Verwaltungsspitze Rheinbach : CDU und Grüne in Rheinbach: Trotz Mehrheit keine Mehrheit

Rheinbach Mit ihrer knappen Mehrheit im Stadtrat hätten CDU und Grüne die Pläne von Bürgermeister Ludger Banken, die Stadtverwaltung neu zu organisieren, zu Fall bringen können. Doch es kam anders.

So wunderte es nicht, dass sich der Rheinbacher Stadtrat am Montag lange mit der Ausschreibung für die Beigeordnetenstelle befasste. Bekanntlich verabschiedet sich Amtsinhaber Raffael Knauber Ende Mai dieses Jahres in den Ruhestand. Die Stelle soll zum 1. Juni also neu besetzt werden.