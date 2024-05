Historische Kutschen in Rheinbach Mit Posthorn und Kanzler im wilden Ritt

In den 1970er Jahren begann der Rheinbacher Franz Mostert mit dem Sammeln historischer Kutschen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Über Jahrzehnte hinweg kam so eine ansehnliche Sammlung aus leichten Einspännern, größeren Jagd-, Reise- und Gesellschaftswagen bis hin zum luxuriösen Galacoupé zusammen. Popmusik-Größen und ein ehemaliger Bundeskanzler fanden sich über die Jahre für rasante Fahrten hinterm Pferdegespann ein und auch so mancher Filmauftritt wurde der Familie Mostert zuteil. Sohn Hanns-Georg Mostert erbte die Faszination für die historischen Wagen. So befindet sich im CoachHaus Mostert auch nach dem Tod des Vaters noch immer eine Ansammlung historischer Gefährte, die geradewegs aus einem Jane-Austen-Roman entsprungen scheinen.