Demonstrationen gegen Corona : „Stille Mehrheit“ protestiert in Rheinbach gegen Spaziergänger

Rheinbach In Rheinbach gab es auch diese Woche gleich zwei Demonstrationen im Zusammenhang mit Corona. Doch sie waren nicht so gut besucht, wie üblich.

Trotz Sturm gibt es zwei Demos in Rheinbach

Zeitgleich fand eine Gegenveranstaltung statt: ein sogenannter Spaziergang, sprich eine unangemeldete und damit illegale Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen und der Impfung. Nach Angaben der Bonner Polizei hatten die Spaziergänger mit 90 Teilnehmern deutlich mehr Zulauf. Dennoch sei spürbar geringer gewesen als bei den vergangenen Spaziergängen. „Wir glauben, das liegt am Sturm“, sagte der Polizeisprecher. Sowohl in Rheinbach als auch in Bonn und Meckenheim sei es „erstaunlich“, wie konstant die Zahl der Teilnehmer sei. Beide Demos seien ruhig gewesen.Lediglich die Spaziergänger kassierten eine Strafanzeige, weil sie ihren Zug nicht angemeldet hatten und so das Versammlungsrecht gebrochen hatten. Dass diese eine Strafe zur Folge hat, ist aber unwahrscheinlich.