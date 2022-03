Nach mehr als 200 Fällen vor ein paar Tagen : Corona-Lage in der JVA Rheinbach hat sich wieder entspannt

Rheinbach In der vergangenen Woche hatte die JVA Rheinbach mehr als 200 Corona-Fälle gemeldet. Nun hat sich die Lage wieder entspannt.

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rheinbach hat sich die Corona-Situation im Vergleich zu vergangener Woche entspannt. Das teilte die JVA-Pressebeauftragte Inga Thulfaut am Mittwoch auf Anfrage des General-Anzeigers mit.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die JVA rund 200 Corona-Fälle unter den 542 Gefangenen gemeldet. Davon sind laut Thulfaut aktuell noch 47 Personen bis Montag in Quarantäne. Weitere 27 könnten sich wahrscheinlich an diesem Donnerstag freitesten, der Rest gilt als genesen. Allerdings gibt es Thulfaut zufolge auch 25 Neuinfizierte. Unter den Bediensteten hatte es am vergangenen Donnerstag 29 Fälle gegeben, bei insgesamt 275 Personen. Auch hier seien die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen, so Thulfaut. Genaue Zahlen konnte sie nicht nennen.