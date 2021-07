Corona-Schutz in Klassenräumen : Rheinbacher Schulen sollen Luftfilter testen

Corona-Schutz in Klassenräumen

Der Einsatz von Luftfiltern wird auch in Rheinbach diskutiert. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Rheinbach Der Rheinbacher Stadtrat ringt um die richtigen Lüftungskonzepte zum Corona-Schutz nach den Sommerferien. Ein Modellversuch soll Klarheit bringen.

Mit dem Einsatz hocheffizienter Luftpartikelfilter in Schulen will die Stadt Rheinbach in ausgewählten Klassenräumen beginnen. Der Stadtrat folgte jetzt mit diesem Beschluss einem Vorschlag des CDU-Abgeordneten Joachim Schneider bei der jüngsten Sitzung.