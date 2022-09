Spielen, Basteleien, Mottos : Rheinbacherin schreibt Buch über Online-Kindergeburtstage

Rheinbach-Wormersdorf Kindergeburtstage in Zeiten von Corona sind eine besondere Herausforderung. Das hat auch Claudia Herrmann erfahren – und dann ein Buch geschrieben, wie eine Party trotz Corona-Beschränkungen ein Erfolg werden kann. Und nicht nur dann.

Der nächste Kindergeburtstag kommt bestimmt – und das hoffentlich ohne neue coronabedingte Einschränkungen. Wie viele Eltern hat Claudia Herrmann aus Wormersdorf erlebt, was es heißt, eine Kindergeburtstagsparty in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen zu feiern. Die Party absagen, das war keine Option. „Das ist wichtiger Tag für Kinder“, sagt die 48-Jährige. Also wurde online gefeiert. Die Geburtstagsgäste kamen virtuell zusammen, jeweils am eigenen Computer. „Jeder hat gedacht, das wird ein langweiliges Treffen, aber es wurde anders“, so Herrmann.