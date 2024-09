Fahrraddemo Critical Mass So bewerten Radfahrer den Rheinbacher Radring

Maren Wolf aus Rheinbach ist Radfahrerin aus Überzeugung. Für den Weg zur Arbeit nach Bonn nimmt die Mutter einer erwachsenen Tochter drei Tage in der Woche das Rad. Und das seit Jahren. Für den Hin- und Rückweg braucht sie jeweils zwei Stunden. Zeit, die sie genießt. „Die regelmäßige Bewegung ist gut für die Gesundheit. Die frische Luft tut mir gut“, erzählte Wolf. Außerdem sei Radfahren besser für die Umwelt. Sie und ihre Tochter Annelene nahmen daher am Freitag zum ersten Mal an einer Critical-Mass-Demo des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) in Rheinbach teil. Seit 2020 organisiert der ADFC Rheinbach von April bis September jeden letzten Freitag im Monat eine solche Rad-Demo durch die Stadt. Am vergangenen Freitag war es für dieses Jahr das letzte Mal.