Tiersegnung Weihwasser für den Wau-Wau? Darum bringen Menschen ihre Tiere in den Gottesdienst

Rheinbach · Eine ungewöhnliche Veranstaltung lockt am 3. Oktober alljährlich Besucher an: Die Pfarrgemeinde Rheinbach bietet Segnungen für Haus- und Nutztiere an. Der GA war dabei.