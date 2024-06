Jubiläum mit Konzert Das hat eine Musiklehrerin aus der Region in 40 Jahren erlebt

Rheinbach/Meckenheim · 40 Jahre als Musiklehrerin sind eine stolze Zeit, in der sich Unterrichtsmethoden und auch der Musikgeschmack der Schüler sehr verändert haben. Beate Riemer hat den Unterricht an der Musikschule Voreifel stets genossen und dabei so manchen preisgekrönten Musiker begleitet.

04.06.2024 , 16:00 Uhr

In vierzig Jahren als Musiklehrerin hat Beate Riemer so manches Talent begleitet. Dem Klavier ist sie dabei immer treu geblieben. Foto: Jan-Oliver Nickel

Von Jan-Oliver Nickel