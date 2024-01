Neues Veranstaltungsprogramm Das hat sich „Rheinbach liest“ für 2024 vorgenommen

Ebenso eine weitere Auflage erfährt das neue Format „Bücherstimmen“, das an das Literarische Quartett erinnert. Im Glasmuseum werden sich dabei zwei bekannte Vorleser ein unterhaltsames Duell um das bessere Buch liefern. Auch an einer Wiederholung des sehr gut angenommen Krimitags im Dezember sei der Verein nicht abgeneigt. Daneben soll es nach Flieger auch ein Special zur 2024 in Deutschland ausgerichteten Fußball-Europa-Meisterschaft geben, in Planung sei eine Kooperation mit einem Rheinbacher Sportgeschäft.