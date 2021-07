Entscheidung am Pallotti-Areal : Aus der Pallotti-Kirche wird ein Restaurant

Rheinbach Ein Investor hat das ehemalige Konventgebäude und die entweihte Pallotti-Kirche in Rheinbach übernommen. Das hat der Investor für das Areal vor.

Die Zukunft der Pallotti-Kirche in Rheinbach ist entschieden. Am Montag übergaben die Pallottiner die Schlüssel für Kirche und Konventgebäude an den neuen Eigentümer Cafer Sagir von der Sagir AI GmbH. Er ist als Investor im Boot, wenn die BBS Immobilien-Gesellschaft auf dem Gelände den „campus pallotti“ realisiert. Geplant sind Stundentenwohnungen sowie Wohnmöglichkeiten für Senioren mit Pflege und Service.

Charakter der Gebäude soll erhalten bleiben

Somit geht es nun für die gesamten Gebäude ab der Koblenzer Straße bis zur Kirche weiter. Immerhin ist davon auch das ortsbildprägende und unter Denkmalschutz stehende Backsteingebäude an auf der Straßenecke betroffen. Nicht nur um die zukünftige Nutzung der Kirche an der Pallottistraße hatte es zahlreiche Diskussionen gegeben. In diesem Konventgebäude gibt es ebenfalls einige kunstvolle Räume und Objekte, darunter eine kleine Kapelle. Die werden, so die Pressemitteilung der Pallottiner, auch erhalten bleiben. „Insbesondere die vorhandenen Gemälde und die Ausstattung sollen den Charakter des ehrwürdigen Gebäudes und den Geist der Pallottinischen Gemeinschaft beibehalten“, hieß es.