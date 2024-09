Zwischen Desaster und Mobilitätswende Das Radverkehrskonzept für Rheinbach: Top oder Flop?

Von September bis November sind im Rahmen bundesweiten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) wieder alle Verkehrsteilnehmer gefragt: Wie finden sie die Möglichkeiten im Radverkehr in ihrem Ort? Was die Radverkehrsentwicklung in Rheinbach angeht, zieht der örtliche Club in einer umfassenden Pressemitteilung eine ernüchternde Bilanz inklusive „kommunikativem Desaster“ rund um die Fahrradstraßen. Die Stadtverwaltung sieht sich dagegen gut aufgestellt mit der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes. Nur brauche eine Mobilitätswende Zeit. Die Streitpunkte im Einzelnen.