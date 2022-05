Kultur & Gewerbe : Das Rheinbacher Kultheft wird weitergeführt

Rheinbach Das Monatsheft „Kultur & Gewerbe“ wird in gewohnter Weise weitergeführt. Der Gewerbeverein Rheinbach sichert gemeinsam mit einem neuen Partner den Fortbestand.

Das amtliche Mitteilungsblatt „Kultur & Gewerbe“ für die Stadt Rheinbach erscheint auch in Zukunft in gedruckter Form. Der Rheinbacher Gewerbevereinsvorsitzende Oliver Wolf teilt mit: „Der Gewerbeverein Rheinbach wird mit einem neuen Partner an seiner Seite, ein langjähriges Mitglied des Gewerbevereins, den Fortbestand des Monatsheftes in gewohnter Weise sicherstellen.“

Mit der Dezember-Ausgabe 2022 fängt eine neue Ära in der Historie des bisherigen Amtsblattes der Stadt Rheinbach an, das damit zurückkehrt in die Verantwortung seiner Gründer. „Kultur & Gewerbe“ war nämlich 1964 als Zeitschrift des Gewerbevereins Rheinbach erstmals erschienen, bevor die Stadt Rheinbach im Juli 1970 die Herausgabe übernahm und gleichzeitig das Blatt zum „Amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Rheinbach“ erhob. Doch zum Jahresende sollte das Heft nicht mehr in Papierform erscheinen, sondern nur noch auszugsweise im Internet veröffentlicht werden. Das hatte der Stadtrat am 7. Februar 2022 so beschlossen.