Prinzessin und Mädchen-Dreigestirn Das sind die neuen Tollitäten aus Wormersdorf

Anja Zavelberg-Braun stammt aus Bedburg-Erft, wohnte in Wesseling und Kerpen und lebt seit 2006 in Wormersdorf. Hier gehörte sie 2009 zu den Gründungsmitgliedern der Karnevalsgesellschaft (KG), deren Vorsitzende sie seit 2016 ist. Schon seit Kindertagen wollte sie einmal Karnevalsprinzessin werden – ein Traum, der sich nun endlich erfüllt. Und so steht ihre Session unter dem Motto „Alles hät sing Zick“. Während ihrer Regentschaft wolle sie „Spaß haben, Feiern, Tanzen, Singen und Freundschaften festigen“, sagte die designierte Tollität, die von Kindheit an im Karneval fest verwurzelt ist. So tanzte sie in jungen Jahren bei den KGs in Wesseling und später in Sürth, in Düren ist sie Mitglied der Fantasy Dancers. Dort arbeitet sie seit über 30 Jahren bei einer Firma für medizinische Produkte.