Umfrage : So denken Menschen aus der Region über Freiheiten für Geimpfte

Rhein-Sieg-Kreis Dass durch die Corona-Notbremse Grundrechte eingeschränkt werden, passt nicht allen Politikern. Am Montag diskutierten Bund und Länder deshalb darüber, Geimpften Rechte zurückzugeben. Bei den Menschen im Rhein-Sieg-Kreis zeichnete sich dazu ein relativ klares Meinungsbild ab.

In der Rheinbacher Hauptstraße ergab sich am Montagnachmittag ein buntes Meinungsbild: „Erst, wenn das Impfangebot allen Bürgern zur Verfügung steht, finde ich es richtig, dass es für Geimpfte Lockerungen gibt“, sagte die Studentin Ronja Schustkowski (23).

„Wer soll das alles kontrollieren?“

Auch wenn aufgrund ihres Alters aktuell noch lange kein Impfangebot in Aussicht steht, ist eine 16-jährige Schülerin, die nicht namentlich genannt werden möchte, dafür, Einschränkungen für Geimpfte aufzuheben. „Ich glaube, dass nur so die Geschäfte überleben und dann hoffentlich noch existieren, wenn ich endlich an der Reihe bin und wieder in die Stadt kann“, positioniert sich die Gymnasiastin.