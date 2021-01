LVR-Amt sagt: Das 50 Jahre alte Gotteshaus ist ein Denkmal : Denkmalschutz soll Rheinbacher Pallottikirche vor drohendem Abriss retten

Rheinbach Das Denkmalschutz-Verfahren könnte den Abriss des 50 Jahre alten Rheinbacher Gotteshauses verhindern. Das endgültige Gutachten soll Mitte Februar fertig sein.

Die Idee gleich mehrerer Initiativen, den möglichen Abriss der Rheinbacher Pallottikirche durch die Unterschutzstellung als Denkmal zu verhindern, hat eine wichtige Hürde genommen: Das Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) stuft das vor 50 Jahren geweihte Gotteshaus als denkmalwürdig ein. Dies teilte das LVR-Amt am Mittwoch dem Verein „VPK – Viel Platz für Kultur“ mit. Der Verein hatte im August vergangenen Jahres bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Rheinbach und beim LVR-Amt angeregt, zu prüfen, ob die Pallottikirche ein Denkmal ist.

„Wir sehen uns in unserer Einschätzung bestätigt, dass die Pallottikirche auf jeden Fall ein Denkmal ist“, sagte VPK-Vorsitzender Ralf Eschweiler. „Mit dem Prüfergebnis durch das LVR-Amt ist die erste Hürde zum Erhalt der Pallottikirche genommen“, erklärte VPK-Vorstandsmitglied Richard Hedrich-Winter: „Nun ist die Stadt Rheinbach am Zug, damit die Pallottikirche auch offiziell ein Denkmal wird“, so Hedrich-Winter.