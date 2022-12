Wintereinbruch : Der erste Schnee in der Voreifel fällt üppig aus

Rheinbach Nach dem Aufwachen zeigte sich die Region zum Wochenstart prächtig weiß – der erste Schneefall von im Winter 2022/23 ist nicht zu knapp ausgefallen. Autofahrer hatten damit weniger Freude als Spaziergänger.

Glitzernder Winterzauber hat in Vorgebirge und Voreifel den Start in die zweite Dezemberwoche versüßt. Über Wälder und Wiesen lag die erste dicke Schneedecke in diesem Winter. Da lockte natürlich besonders die ohnehin sehenswerte Landschaft der Rheinbacher Höhenorte wie hier am Eifeltor bei Hilberath. Ob mit oder ohne Hund – Schneespaziergänge standen hoch im Kurs, bevor die weiße Pracht wieder wegtaut.