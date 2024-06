Glaskunst in Rheinbach Der Glaskunstpreis soll den Nachwuchs fördern

2002 wurde der Glaskunstpreis erstmals vergeben, seit 2003 dann alle zwei Jahre. Das Prinzip ist jedoch von Anfang an gleich geblieben: Er ist ein Nachwuchsförderpreis, der Schülern von Glasfachschulen verliehen wird, die noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Zusätzlich verrät der Name „Internationaler Glaskunstpreis“ noch ein weiteres Detail: Der Glaskunstpreis richtet sich nicht nur an deutsche Glasfachschüler, sondern auch an die anderer Länder. Das soll zum einen den jungen Künstlern eine internationale Bühne bieten, zum anderen aber auch Zusammenarbeit und Austausch in der länderübergreifenden Glaskunstszene fördern.