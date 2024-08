Fragen zur Rente und zu Rollatoren Ortsverband kümmert sich seit 75 Jahren um Mitbürger

Der Sozialverband VdK, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet als Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands, feiert am 31. August in Rheinbach sein 75-jähriges Bestehen. Damit gehört die Ortsgruppe in der Voreifel zu den ältesten Mitgliedern des eingetragenen Vereins, denn der nationale Dachverband wurde erst im Januar 1950 in Düsseldorf gegründet.