Wenn der Lesefunke überspringt Deshalb lohnt sich ein Besuch bei der Lesewiese in Rheinbach

Wie gebannt blickt ein Dutzend Augenpaare auf den Burggraben, in dem sich die ungewöhnlichen Haustiere des bösen Ritters Berthold herumtreiben. Während der tapfere Protagonist Ben mit einer magischen Münze von der Burg zu entkommen versucht, liest Gabriele Funke weiter: „Die Krokodile waren immer hungrig und machten… Schnapp!“ So manchem Kind stockt in diesem Moment der Atem, als die Mitarbeiterin der Bücherei Rheinbach umblättert. „Ben und der böse Ritter Berthold“ von Ute Krause ist das Bilderbuch, das an diesem Nachmittag auf der Lesewiese im Freizeitpark Rheinbach junge Bücherbegeisterte verzaubert.