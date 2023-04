Angehende Glaskünstler zeigen in Rheinbach Ergebnisse Deutsche und tschechische Glasfachschulen tauschen sich nach 80 Jahren wieder aus

Die tschechische Glasfachschule wurde 1856 gegründet. Ausschlaggebend für die Möglichkeit, am Austauschprogramm „Meistertechnologien der Glasverarbeitung europaweit“ teilzunehmen, waren die kreativen und handwerklichen Fähigkeiten der jungen Leute sowie das Interesse, diese Handwerkskunst auch in anderen Ländern kennenzulernen. Am Austausch nahmen zehn Lernende unter anderem aus den Werkstätten Schleiferei, Gravur und Malerei teil. Ziel des Austauschs ist es, die Ausbildung in diesem Handwerk zu optimieren und die Lernenden bestmöglich zu qualifizieren. Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten an der Glasfachschule gibt es auf www.glasfachschule.de. Anmeldungen für eine persönliche Beratung unter ☏ 02226/92200 für das kommende Schuljahr sind bereits möglich.