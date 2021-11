Baum gefällt : Rheinbachs dickste Eiche steht nicht mehr

Rheinbach 250 Jahre lang stand Rheinbachs dickste Eiche an der L492. Nun musste sie gefällt werden.

In nur wenigen Minuten war am Donnerstag jener Baum gefällt, der über 250 Jahre gebraucht hatte, um der wahrscheinlich mächtigste in Rheinbachs Stadtwald zu werden. Die Rede ist von der nach Einschätzung von Rheinbachs Stadtförster Sebastian Tölle „dicksten Eiche“ in seinem Revier, Stammdurchmesser etwa 1,40 Meter. Tölle ließ die Eiche schweren Herzens fällen.