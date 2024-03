Asiatische Hornisse auf dem Vormarsch Eine blinde Passagierin, die ins Vorgebirge kam, um zu bleiben

Es klingt zunächst nach einem Horrorfilm, ist aber für Europas Imker bittere Realität: Im Jahr 2004 kommt im Hafen von Bordeaux eine Lieferung mit Tonkübeln aus China für einen französischen Baumarkt an. Mit an Bord ist auch ein blinder Passagier: Eine einzige Königin der Asiatischen Hornisse, befruchtet von vier verschiedenen Drohnen. Mit ihr ist Europa um eine invasive Art reicher, deren Siegeszug scheinbar nicht aufzuhalten ist. Nachdem das Insekt erstmals 2014 in Deutschland nachgewiesen wurde, erreichte es im September 2023 auch Voreifel und Vorgebirge. Vor allem Imker sorgen sich jetzt um ihre Bienen und auch die Bevölkerung fragt sich, wie gefährlich das Tier ist.