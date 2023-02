Vertragsunterzeichnung : Die Rheinbacher Bücherei ist gerettet

Rheinbach Als das Erzbistum Köln sich aus der Finanzierung der sogenannten Vertragsbüchereien zurückzog, war die Zukunft der Bücherei in Rheinbach ungewiss. Nun haben Stadt und Kirchengemeinde einen Vertrag geschlossen, der den Erhalt sichern soll.

Die Zukunft der katholischen öffentlichen Bücherei St. Martin in Rheinbach ist gesichert. Stadt und Kirchengemeinde haben am Aschermittwoch einen Vertrag unterzeichnet, der die Finanzierung der Bücherei für die nächsten fünf Jahre regelt. Nachdem das Erzbistum aus der finanziellen Beteiligung an den sogenannten Vertragsbüchereien ausgestiegen war, stand auch die Zukunft der Bücherei Rheinbach zur Debatte. Nun gilt: Die Stadt Rheinbach trägt mit 80 Prozent den deutlich größeren Anteil der Kosten, den Rest die Kirchengemeinde vor Ort, die seit mehr als 25 Jahren Trägerin der Bücherei ist. Am Anteil der Kirche wird sich das Erzbistum Köln weiterhin mit einem kleinen Beitrag beteiligen.